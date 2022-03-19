Луна Хендрикс получила травму во время подготовки к чемпионату мира

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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс получила травму паха во время подготовки к чемпионату мира. 

«Полторы недели назад случился разрыв паховой мышцы из-за падения на тренировке. Безусловно, это сбило подготовку.

Бедро и пах забинтованы, я не тренируюсь на 100 процентов.

Теперь уже я не стремлюсь попасть в пятерку лучших. Думаю, удовлетворительным результатом будет попадание в десятку.

Но многое может произойти на адреналине», – рассказала Хендрикс. 

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 23 по 26 марта в Монпелье. Российские фигуристы не выступят на турнире. 

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