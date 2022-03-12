Никита Кацалапов: «Когда делаешь программу, практически всегда выигрывают классические композиции. Раньше это было суперпопулярно, сейчас пытаемся все осовременить»

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали о выборе музыки для своих программ.

– Как вы выбираете музыку для выступлений?

Кацалапов: Очень долго. Всегда тщательно, чтобы попасть в самую точку абсолютно для каждого зрителя. Потому что фигурное катание становится все популярнее и популярнее, и по возрасту начинают смотреть от молодого поколения до старшего. И нам, конечно, облегчает задачу то, что нам каждый год задают идею, задают стиль, в котором будет у всех короткая программа.

Синицина: И самое главное, чтобы нам нравилась музыка, потому что нам катать это целый год, нам слушать это каждый день. Мы сами должны получать удовольствие.

– Вы можете включить любимую песню и сказать: хотим под нее кататься?

Кацалапов: На льду есть такая фишка: там другой эффект. Самый крутой радиохит на льду – без артиста, естественно, который его исполняет – может не цеплять. У нас же все-таки спорт, и когда ты делаешь элементы, саму программу спортивную, практически всегда выигрывают какие-то классические композиции. Раньше это было суперпопулярно, сейчас, конечно, мы пытаемся все осовременить.

– Артисты могут специально написать песню для вашего выступления?

Синицина: Да, такое есть. У нас есть один парник, который сам на пианино играет, и кто-то из спортсменов взял его песню.