Никита Кацалапов: «Когда делаешь программу, практически всегда выигрывают классические композиции. Раньше это было суперпопулярно, сейчас пытаемся все осовременить»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина музыка Фигурное катание

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали о выборе музыки для своих программ.

 – Как вы выбираете музыку для выступлений?

Кацалапов: Очень долго. Всегда тщательно, чтобы попасть в самую точку абсолютно для каждого зрителя. Потому что фигурное катание становится все популярнее и популярнее, и по возрасту начинают смотреть от молодого поколения до старшего. И нам, конечно, облегчает задачу то, что нам каждый год задают идею, задают стиль, в котором будет у всех короткая программа.

Синицина: И самое главное, чтобы нам нравилась музыка, потому что нам катать это целый год, нам слушать это каждый день. Мы сами должны получать удовольствие.

 – Вы можете включить любимую песню и сказать: хотим под нее кататься?

Кацалапов: На льду есть такая фишка: там другой эффект. Самый крутой радиохит на льду – без артиста, естественно, который его исполняет – может не цеплять. У нас же все-таки спорт, и когда ты делаешь элементы, саму программу спортивную, практически всегда выигрывают какие-то классические композиции. Раньше это было суперпопулярно, сейчас, конечно, мы пытаемся все осовременить.

 – Артисты могут специально написать песню для вашего выступления?

Синицина: Да, такое есть. У нас есть один парник, который сам на пианино играет, и кто-то из спортсменов взял его песню.

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