Финал Кубка России. Морозова и Багин, Миронова и Устенко, Павленина и Алексанян выступят с ритм-танцами

24 февраля в финале Кубка России в Саранске танцевальные дуэты представят ритм-танцы.

Финал

Саранск

24 февраля

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 19.45 по московскому времени.

Участники

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

– Андрей Багин

Влада Павленина –

Елизавета Пасечник – Дмитрий Блинов

Ксения Ермакова – Владислав Пантелеев

Екатерина Храбрых – Мирон Суслов

Софья Карташова – Илья Карпов

Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет известно позже.