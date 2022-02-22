Финал Кубка России. Морозова и Багин, Миронова и Устенко, Павленина и Алексанян выступят с ритм-танцами

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24 февраля в финале Кубка России в Саранске танцевальные дуэты представят ритм-танцы. 

Кубок России

Финал

Саранск

24 февраля

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 19.45 по московскому времени. 

Участники

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Аннабель Морозова – Андрей Багин

Влада Павленина – Александр Алексанян

Елизавета Пасечник – Дмитрий Блинов

Ксения Ермакова – Владислав Пантелеев

Екатерина Храбрых – Мирон Суслов

Софья Карташова – Илья Карпов

Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет известно позже. 

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