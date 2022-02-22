Финал Кубка России. Морозова и Багин, Миронова и Устенко, Павленина и Алексанян выступят с ритм-танцами

24 февраля в финале Кубка России в Саранске танцевальные дуэты представят ритм-танцы.
Финал
Саранск
24 февраля
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 19.45 по московскому времени.
Участники
Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Аннабель Морозова – Андрей Багин
Влада Павленина – Александр Алексанян
Елизавета Пасечник – Дмитрий Блинов
Ксения Ермакова – Владислав Пантелеев
Екатерина Храбрых – Мирон Суслов
Софья Карташова – Илья Карпов
Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет известно позже.