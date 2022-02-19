Бойкова о 4-м месте на Олимпиаде: «Уверена, что нас ждет счастливая совместная дорога в спорте и дальше»

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, оценила итоги Олимпиады в Пекине, где их дуэт занял четвертое место.

«Мама, папа, мы на олимпиаде! Да, пока что четвертые, но зато с борьбой, с сильными соперниками!

Спасибо за весь опыт, который мы тут получили. И спасибо моему прекрасному партнеру, с которым мы проделали большой путь сюда.

Уверена, что нас ждет счастливая совместная дорога в спорте и дальше», – написала Бойкова в инстаграме.

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