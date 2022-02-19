Дмитрий Козловский: «Олимпиада в Пекине с точки зрения энергетики может называться Олимпиадой только с глубокой и сильной натяжкой»

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Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, раскритиковал атмосферу Олимпиады-2022 в Пекине. 

«Не хочу врать, хочу быть искренним. Мне есть с чем сравнивать, я своими глазами был в Сочи, я смотрел, я присутствовал на арене «Айсберг».

Также смотрел по телевизору Пхенчхан – я могу сказать, что Олимпиада в Пекине, с точки зрения энергетики, может называться Олимпиадой только с глубокой и очень сильной натяжкой.

На Чемпионате России было в десять раз эмоциональнее.

Если убрать общий антураж олимпийских колец, надписи «Пекин 2022», огромного количества видов спорта, самое главное – это отсутствие болельщиков на трибунах из разных стран. Эта Олимпиада не является такой, какой она должна быть», – сказал Козловский. 

Мы добрались до Пекина и погрузились в апокалипсис. Похоже, это будет Олимпиада-паранойя

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