Анна Щербакова: «Сложно сказать, как бы я себя чувствовала, если бы не было драмы. Сама не готова была радоваться»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова поделилась эмоциями после церемонии награждения по итогам личного турнира.

«Медаль очень тяжелая. Самая тяжелая в жизни? Однозначно!

Легла спать в девять утра на пару часов. Чувствую себя нормально. Осознания нет. Состояние сейчас без лишних мыслей. Удалось побыть одной, но в голове никаких мыслей – пустота и радость. Когда появятся, не знаю

Хочу первым делом увидеться с родными и близкими. Они звонили, писали и переживали, потратили больше нервов, чем я. Хочу поблагодарить за переживания во время соревнований и всей моей карьеры.

Что сказала Этери Георгиевна (Тутберидзе)? Виделись с ней перед награждением. Я ее поблагодарила, она меня поздравила.

Сложно сказать, как бы я себя чувствовала, если бы не было драмы. Сама не готова была радоваться. Как будто закончились все эмоции. Я не расстроилась, не стеснялась радоваться, просто закончились эмоции. Просто потеряла их.

Чемпионат мира? Желание (выступить) есть. У меня сейчас даже нет ощущения, что соревнования закончились. Нет ощущения законченной работы. Пока так. Завтра у нас будут тренировки показательные, надо вспомнить номер. В последний раз катала его на чемпионате Европы. Загадывать про новые титулы не буду. Надо продолжать работать.

«Передала» ли Загитова титул олимпийской чемпионки? Лично не встречались с ней, но она мне писала, поддерживала во время Игр. Это приятно. Мы хорошо общаемся.

Не поддерживал ли Нэтан Чен? Не настолько близки с Нэтаном, но я его видела перед разминкой. Может быть, и это придало сил. Ехали с ним в одном автобусе», – сказала Щербакова.

«Меня даже тренеры спросили: что-то ты не очень счастливая?» Чемпионская речь Щербаковой – ее мудрости в 17 лет можно только позавидовать

Давайте честно: победа Щербаковой – это победа спорта над билбордами и инстаграмом Бузовой