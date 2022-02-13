Расписание Олимпийских игр 2022 на 14 февраля

14 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют пять комплектов медалей. Олимпийские чемпионы определятся в бобслее у женщин в дисциплине монобоб, в прыжках на лыжах с трамплина у мужчин (команды) на большом трамплине LH, в фигурном катании в танцах на льду. Два чемпиона станут известны в фристайле у женщин в дисциплинах слоуп-стайл и воздушная акробатика. Более подробное расписание соревнований ниже.

Расписание Олимпиады в Пекине на 14 февраля 2022, начало соревнований по московскому времени:

04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №7. Китай — Япония;

04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №7. Канада — Россия;

04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №7. США — Южная Корея;

04:15. Фигурное катание. Танцы на льду, произвольный танец. Медали;

04:30. Фристайл. Женщины, слоуп-стайл. Финал 1;

04:30. Сноуборд. Женщины, биг-эйр. Квалификация;

04:30. Бобслей. Женщины, монобоб. 3-ий и 4-ый заезд (медали);

04:57. Фристайл. Женщины, слоуп-стайл. Финал 2;

05:24. Фристайл. Женщины, слоуп-стайл. Финал 3 (медали);

07:10. Хоккей на льду. Женщины, первый полуфинал;

07:30. Фристайл. Мужчины, слоуп-стайл. Первая квалификация;

08:30. Сноуборд. Мужчины, биг-эйр. Квалификация;

08:32. Фристайл. Мужчины, слоуп-стайл. Вторая квалификация;

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №8. Канада — Италия;

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №8. Дания — Норвегия;

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №8. Россия — Швеция;

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №8. Швейцария — Великобритания;

14:00. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, большой трамплин LH. Раунд-I;

14:00. Фристайл. Женщины, воздушная акробатика. Финал 1;

15:00. Фристайл. Женщины, воздушная акробатика. Финал 2 (медали);

15:00. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, большой трамплин LH. Финал;

15:05. Бобслей. Мужчины, экипажи-двойки. 1-ый и 2-ой заезды;

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №8. Швейцария — Швеция;

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №8. Великобритания — Канада;

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №8. Япония — Южная Корея;

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №8. Дания — Россия;

16:10. Хоккей на льду. Женщины, второй полуфинал.

В одиннадцатый день Олимпиады Пекине станут известны 5 чемпионов в 4 видах спорта.