Хореограф группы Тутберидзе о Плющенко: «Почему мы, как коллеги, не можем уважать друг друга? Я не имею в виду Яну Рудковскую — она нам не коллега»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о конфликте между продюсером Яной Рудковской и заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

«Татьяна Анатольевна скажет не в бровь, а в глаз. Она выражается редко, но метко. Татьяна Анатольевна же не просто так выразилась по этому поводу.

Давайте посудим: кто нападает на Яну Рудковскую и на Евгения Плющенко? Уже давным-давно никто и слова не говорит, все затихли, потому что мы устали от всех этих скандалов, склок и передергиваний фактов. Но при этом Яне Рудковской все равно надо что-то сказать и подлить масла в огонь.

Я считаю, что Татьяна Анатольевна обоснованно ответила. Ее слова поддерживаю на все сто процентов. Зачем опять устраивать эту грызню? Неужели мы не можем без этого жить? Почему мы, как коллеги, не можем уважать друг друга? Я не имею в виду Яну Рудковскую — она нам не коллега. Наш коллега — это Евгений Плющенко.

Так сколько можно подливать масла и начинать эту никому не нужную войнушку? Команде Тутберидзе это не надо, она пашет себе и пашет», – заявил Железняков.

Татьяна Тарасова: «Противостояние Плющенко с Тутберидзе – это смешно. Может, Рудковская решила, что так полезнее для раскрутки»