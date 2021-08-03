«Есть много причин не ехать в Россию». Украинские фигуристы, вероятно, не выступят на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске

Украинские фигуристы, вероятно, не выступят на четвертом этапе среди юниоров, который пройдет 15-18 сентября в Красноярске.

В списках участников этапа, доступных на сайте ISU, нет спортсменов из Украины.

«На 90 процентов сборной Украины в Красноярске не будет.

Но давайте для начала переживем этап юниорского Гран-при в Куршевеле. И потом уже будет известно на все сто процентов, едем или нет. Надо немножко подождать. После этапа во Франции будет решено точно.

В других видах спорта украинские атлеты не приезжают в Россию по разным причинам: и политика играет, и сами спортсмены не хотят. В общем, есть много причин не ехать в Россию.

В данном случае... Пусть сначала пройдет этап в Куршевеле. Решения еще нет.

Два года назад мы тоже не участвовали российском этапе ЮГП, зато в прошлом году наша пара – выступала на взрослом Гран-при в Москве.

Так что давайте подождем окончательного решения. Через несколько дней будет все известно», – сообщили в Федерации фигурного катания Украины.