Американские фигуристы помогли доставить из Японии новую раму для гоночной коляски паралимпийской чемпионки Татьяны Макфадден

Теги Паралимпийские игры сборная США Джейсон Браун Фигурное катание

Американские фигуристы помогли доставить из Японии новую раму для гоночной коляски паралимпийки Татьяны Макфадден. 

Макфадден – шестикратная победительница и девятикратный призер Паралимпийских игр в гонках на инвалидных колясках. 

Спортсменка планирует выступить на Паралимпийских играх в Токио. Однако ее гоночная коляска сломалась, а доставка новой детали из Японии задержалась на полгода из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Фигуристы возвращались с командного чемпионата мира в Осаке и привезли с собой раму для Макфадден. 

«Каждый из нас чувствовал, что мы помогаем доставить домой некий драгоценный груз», – сказал Джейсон Браун.

«Я попросила фигуристов сделать общую фотографию. Я так благодарна им за то, что они взяли это на себя и помогли с доставкой в США, потому что у меня нет вариантов: мне нужна эта коляска», – сказала Макфадден. 

«Когда мы говорим, что мы одна команда, мы на самом деле одна команда», – написала спортсменка в инстаграме. 

 
 
 
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Публикация от TatyanaMcFadden (@tatyanamcfaddenusa)

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