Американские фигуристы помогли доставить из Японии новую раму для гоночной коляски паралимпийской чемпионки Татьяны Макфадден

Американские фигуристы помогли доставить из Японии новую раму для гоночной коляски паралимпийки Татьяны Макфадден.

Макфадден – шестикратная победительница и девятикратный призер Паралимпийских игр в гонках на инвалидных колясках.

Спортсменка планирует выступить на Паралимпийских играх в Токио. Однако ее гоночная коляска сломалась, а доставка новой детали из Японии задержалась на полгода из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Фигуристы возвращались с командного чемпионата мира в Осаке и привезли с собой раму для Макфадден.

«Каждый из нас чувствовал, что мы помогаем доставить домой некий драгоценный груз», – сказал .

«Я попросила фигуристов сделать общую фотографию. Я так благодарна им за то, что они взяли это на себя и помогли с доставкой в США, потому что у меня нет вариантов: мне нужна эта коляска», – сказала Макфадден.

«Когда мы говорим, что мы одна команда, мы на самом деле одна команда», – написала спортсменка в инстаграме.