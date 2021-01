Ше-Линн Бурн поставила Косторной новую произвольную программу. Со старой фигуристка выступила только дважды

Канадский хореограф поставила российской фигуристке новую произвольную программу.

Бурн уже ставила спортсменке произвольную программу на этот сезон в октябре 2020-го, с которой Косторная выступала на Гран-при России и четвертом этапе Кубка России.

Эта программа была поставлена под три музыкальных фрагмента: композиции польского композитора Абеля Коженевского из фильмов «Под покровом ночи» (композиция Wayward Sisters), «МЫ. Верим в любовь» (Dance for Me Wallis) и «Ромео и Джульетта» (The Cheek of Night).

Теперь Косторная сообщила в комментариях в инстаграме, что Бурн поставила ей новую произвольную, но подробностей не сообщила.

Косторная и Трусова шли к Плющенко еще и за спонсорами: теперь Саша рекламирует часы и курсы английского, а Алена – зубную пасту

Алена Косторная сравнила себя с Котопсом – героем культового мультика 90-х. Там есть серия про фигурное катание с отсылкой к Катарине Витт