Ше-Линн Бурн поставила Косторной новую произвольную программу. Со старой фигуристка выступила только дважды

Канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила российской фигуристке Алене Косторной новую произвольную программу.
Бурн уже ставила спортсменке произвольную программу на этот сезон в октябре 2020-го, с которой Косторная выступала на Гран-при России и четвертом этапе Кубка России.
Эта программа была поставлена под три музыкальных фрагмента: композиции польского композитора Абеля Коженевского из фильмов «Под покровом ночи» (композиция Wayward Sisters), «МЫ. Верим в любовь» (Dance for Me Wallis) и «Ромео и Джульетта» (The Cheek of Night).
Теперь Косторная сообщила в комментариях в инстаграме, что Бурн поставила ей новую произвольную, но подробностей не сообщила.
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