G-Drive стал официальным партнером чемпионата России по фигурному катанию и поддержал команду Тутберидзе

Бренд топлива G-Drive сети АЗС «Газпромнефть» выступил официальным партнером чемпионата России по фигурному катанию и поддержал команду TeamTutberidze – одну из ведущих школ фигурного катания России и мира под руководством заслуженного тренера сборной страны, лучшего тренера мира в 2020 году по версии Международной федерации фигурного катания . Это первый случай в России поддержки брендом не отдельного спортсмена, а всей команды.

«TeamTutberidze – команда-лидер в фигурном катании, одна из лучших в мире. Наши ценности совпадают, ведь драйв, лидерство и энергия – это то, что стремится воплощать G-Drive, поэтому мы поддерживаем спорт, хотим, чтобы им интересовались и занимались как можно больше людей.

Благодаря таким талантливым фигуристкам и тренерам TeamTutberidze популярность женского фигурного катания растет и среди детей, и среди взрослых, и мы рады, что помогаем команде служить примером и вдохновителем для всех», – сказала Яна Белякова, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций сегмента сбыта моторных топлив «Газпром нефти».

В составе TeamTutberidze на чемпионате России в Челябинске выступят: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых.

Украшением соревнований 27 декабря станут новогодние показательные выступления, в которых, помимо остальных фигуристок TeamTutberidze, примет участие вице-чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы и мира Евгения Медведева.