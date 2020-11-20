Алена Косторная: «У Плющенко абсолютно другой подход, нежели тот, который был у меня раньше. Мне нравится с ним тренироваться»

Российская фигуристка рассказала о короткой программе, а также о тренировках в академии Евгения Плющенко.

«Мне в принципе нравится творчество Билли Айлиш. Я его, конечно, не очень часто слушаю, но мне близка Айлиш. И по возрасту, и по словам песен.

Первая часть о том, что не время умирать. Не время сдаваться. Очень похоже на мою ситуацию сейчас, да и не только со мной, с тем, что происходит сейчас в мире. Да, у меня нет сейчас каких-то сложных элементов, но я не сдаюсь, продолжаю бороться. То же самое делает мир с коронавирусом.

А вторая часть уже о том, что вы увидите меня в короне. Но все поправимо. Я продолжаю верить и надеяться», – сказала Косторная.

«Идея родилась не просто так, у меня была попытка кататься под Билли Айлиш и я хотела это оставить, если не музыку, то образ именно этого произведения. Мы решили взять немного другую музыку, а не Lovely от Билли Айлиш, но она меня раскрывает немного лучше.

Мне нравится тренироваться с , у него абсолютно другой подход, нежели тот, который был у меня раньше. Он более спокойный, и мне очень нравится», – цитирует фигуристку «Чемпионат».

Летом чемпионка Европы перешла к Плющенко от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.