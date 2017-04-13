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    Вазген Азроян: «Фигурное катание многое потеряет без комментариев Тарасовой»

    Теги Вазген Азроян Татьяна Тарасова чемпионат мира сборная России женское катание Елена Радионова командный чемпионат мира (World Team Trophy) Анна Погорилая

    Тренер Вазген Азроян прокомментировал отсутствие в составе сборной России на командный чемпионат мира Анны Погорилой, а также поделился мнением насчет комментариев Татьяны Тарасовой.

    Погорилую не надломит, что ее не включили в состав сборной России на командный чемпионат мира?

    – Думаю, что нет. Пока само отношение к этому чемпионату мира больше, как к коммерческому старту. С олимпийским турниром командный чемпионат мира не сравнишь, он проводится совсем по другому регламенту.

    Ну, заменили, но ведь заменили ее не на кого попало. Елена Радионова очень сильная фигуристка, которая пропустила в этом году ряд турниров, из-за не совсем удачного выступления на чемпионате России, являющемся отбором. Но слабее кататься из-за этого она не стала.

    Но командная медаль на Олимпиаде есть и расценивается так же, как и все остальные награды. В этом отношении легче прогнозировать – на что способна та или иная страна на Олимпиаде в Пхенчхане.

    – Соглашусь. И выскажу очевидную для меня вещь, что такой легкой победы, которая была у России в Сочи, нам ожидать не стоит.

    Те же американцы, у которых, допустим, мужское одиночное катание чуть уступало, сейчас к Чену могут присовокупить нового чемпиона мира среди юниоров Винсента Чжоу. Канадки подтянули девушек.

    Во время чемпионата мира, не меньше, чем происходящее на льду, обсуждали манеру комментирования Татьяны Тарасовой. Вы следили за этим бурным обменом мнениями?

    – Мне очень интересно слушать ее комментарии. Без ее комментариев восприятие фигурного катания значительно теряет, на мой взгляд. В телевизионном конферансье, по-моему, помимо профессионализма, необходимо присутствие эмоций, и Татьяна Анатольевна дает их мне, как слушателю, в полной мере, – сказал Азроян.

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