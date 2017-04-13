Тренер Вазген Азроян прокомментировал отсутствие в составе сборной России на командный чемпионат мира Анны Погорилой, а также поделился мнением насчет комментариев Татьяны Тарасовой.

– Погорилую не надломит, что ее не включили в состав сборной России на командный чемпионат мира?

– Думаю, что нет. Пока само отношение к этому чемпионату мира больше, как к коммерческому старту. С олимпийским турниром командный чемпионат мира не сравнишь, он проводится совсем по другому регламенту.

Ну, заменили, но ведь заменили ее не на кого попало. Елена Радионова очень сильная фигуристка, которая пропустила в этом году ряд турниров, из-за не совсем удачного выступления на чемпионате России, являющемся отбором. Но слабее кататься из-за этого она не стала.

– Но командная медаль на Олимпиаде есть и расценивается так же, как и все остальные награды. В этом отношении легче прогнозировать – на что способна та или иная страна на Олимпиаде в Пхенчхане.

– Соглашусь. И выскажу очевидную для меня вещь, что такой легкой победы, которая была у России в Сочи, нам ожидать не стоит.

Те же американцы, у которых, допустим, мужское одиночное катание чуть уступало, сейчас к Чену могут присовокупить нового чемпиона мира среди юниоров Винсента Чжоу. Канадки подтянули девушек.

– Во время чемпионата мира, не меньше, чем происходящее на льду, обсуждали манеру комментирования Татьяны Тарасовой. Вы следили за этим бурным обменом мнениями?

– Мне очень интересно слушать ее комментарии. Без ее комментариев восприятие фигурного катания значительно теряет, на мой взгляд. В телевизионном конферансье, по-моему, помимо профессионализма, необходимо присутствие эмоций, и Татьяна Анатольевна дает их мне, как слушателю, в полной мере, – сказал Азроян.