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Шахматистка Османова: «Надеялась, что наши правоохранительные органы доведут дело до ума. Хочу понять, за что меня хотели отравить»

Шахматистка Умайганат Османова хочет понять, за что ее пытались отравить.

Управление МВД России по Махачкале сообщило об отказе в возбуждении уголовного дела против шахматистки Амины Абакаровой, которая на чемпионате Дагестана обработала стол своей соперницы ртутью.

За тем столом предстояло играть Умайганат Османовой, которой стало плохо во время одной из партий. Ей потребовалась медицинская помощь.

– Я сама не знаю, на основании чего следователи отказались возбуждать уголовное дело. Мне везде отказывают, отправляют материал то в прокуратуру, то в Следственный комитет, то в Советский РОВД, закидывают по кругу. Недавно мне пришло письмо, что уголовное дело не могут завести, так как нет доказательств. У меня нет слов.

Я надеялась, что наши правоохранительные органы доведут дело до ума. Не нанимала адвоката, но, видимо, придется это сделать. Они даже не вызывали меня на слушание суда, его просто не было. Человеку, который так со мной поступил, не выписали даже административный штраф! Какое‑то наказание человек же должен понести. Я с ней не разговаривала, не понимаю ее мотив.

– Бросать это дело не планируете?

– Конечно, нет. Я в ожидании. Честно надеялась, чтобы правоохранительные органы провели работу. По сути, это она должна нанимать адвоката, а не я – защищаться и оправдываться.

В течение десяти дней я дождусь еще какого‑то решения. Потом уже придется опять все возобновлять.

Меня не вызывали, не было никаких опросов, ничего. Только в конце сентября вызывали, чтобы снять побои. Но зачем это делать, меня никто не бил, меня хотели отравить. Я хочу понять, за что. Меня больше всего это волнует, – сказала Османова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
происшествия
Умайганат Османова
Амина Абакарова
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