Всадница Гусейнова о переходе в сборную Израиля: «У всей моей семьи двойное гражданство много лет. Так исторически сложилось»

Всадница Анна Гусейнова объяснила переход из сборной России в команду Израиля.

— Вы уже два года выступаете за Израиль. Почему выбрали именно эту страну?

— Уже много воды утекло с того момента. Но на самом деле все очень просто. У всей моей семьи двойное гражданство много лет, поскольку ее корни — из Израиля. Так исторически сложилось. И никаких проблем тоже не возникло. Ведь у меня уже было два паспорта.

— Как в Федерации конного спорта России отреагировали тогда на ваше решение?

— Когда начались события 24 февраля 2022 года, Международная федерация конного спорта заблокировала доступ для сотрудников ФКСР в базу данных, поэтому в России повлиять на ситуацию никак не могли.

— Но сейчас же вы наверняка общаетесь с представителями федерации...

— Те, с кем я сохраняю контакты в России, в том числе мои болельщики, поддерживают мое решение. Все говорят: главное, что у тебя есть возможность дальше выступать и расти как спортсмен.

— Насколько понимаю, FEI запретила стартовать сначала и российским лошадям?

— Да, все верно. Меня эта проблема не коснулась, поскольку я достаточно быстро поменяла гражданство и лошади стали израильскими, а мои знакомые действительно какое-то время не могли выступать. Но зато теперь все решилось, и кони тоже получили нейтральный статус.

— Лошадь с нейтральным статусом — звучит странно.

— Согласна, но такова сегодняшняя реальность.

— То есть флаг лошади никак не зависел от ее реального происхождения?

— Да, здесь речь скорее о юридической стороне вопроса. Животные получают флаг страны, из которой их владелец, — сказала Гусейнова.