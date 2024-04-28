Российские конники Тюшкевич и Мащенков претендуют на получение нейтрального статуса

Теги сборная России ФКСР ТАСС Конный спорт

Российские конники Тюшкевич и Мащенков могут получить нейтральный статус.

Федерация конного спорта России (ФКСР) разрешила спортсменам выступать под нейтральным флагом. 

Алексей Тюшкевич последний раз участвовал в международном турнире в апреле 2019 года, Алексей Мащенков, проживающий в Испании – в марте 2020-го.

На нейтральный статус, необходимый для выступления на международных стартах, также претендуют россиянки Александра Изместьева и Анна Сущева.

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