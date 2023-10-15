CAS оставил в силе 10-летнюю дисквалификацию американского всадника Кочера за использование электрошпор

Теги дисквалификации сборная США FEI Эндрю Кочер Конный спорт

CAS подтвердил 10-летнюю дисквалификацию американского всадника Эндрю Кочера.

В 2021 году спортсмен был отстранен по решению трибунала Международной федерации конного спорта (FEI). Кочера наказали за использование электрошпор на нескольких лошадях и оштрафовали на 10 тысяч швейцарских франков (11 тысяч долларов).

Спортивный арбитражный суд (CAS) пришел к выводу, что санкции были справедливыми.

«Хоть завершение процесса и заняло два года, но оно подтвердило, что мы изначально приняли верное решение. И что нельзя закрывать глаза на случаи жестокого обращения с лошадьми», – заявил директор FIE по правовым вопросам Микаэль Рентч.

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