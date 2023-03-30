Три российских представительницы конного спорта будут выступать за Великобританию, Армению и Палестину

Теги сборная России FEI ФКСР Екатерина Дубровина Елизавета Минина Алина Свердлова Конный спорт

Россиянки Екатерина Дубровина, Елизавета Минина и Алина Свердлова, выступающие в конном спорте, решили сменить спортивное гражданство.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международной федерации конного спорта (FEI).

Дубровина, Минина и Свердлова будут выступать под флагами Армении, Палестины и Великобритании соответственно. 

Согласно информации с сайта FEI, Минина не участвовала в соревнованиях на территории России с 2016 года и до февраля 2022 года выступала на турнирах, проходивших в Катаре и ОАЭ. Свердлова до февраля 2022 года на протяжении нескольких лет также заявлялась только на зарубежные старты – в Португалии, Великобритании и Испании.

Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) в свою очередь единогласно проголосовало за исключение троих спортсменок из состава зарегистрированных спортсменов ФКСР по их заявлению.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alestern
Как говорится, скатертью дорога..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Конный спорт довольно дорогой. Нужен хороший конь.
Если у девушек есть спонсор и живут они не в России, то всё логично.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий