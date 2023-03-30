Три российских представительницы конного спорта будут выступать за Великобританию, Армению и Палестину
Россиянки Екатерина Дубровина, Елизавета Минина и Алина Свердлова, выступающие в конном спорте, решили сменить спортивное гражданство.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международной федерации конного спорта (FEI).
Дубровина, Минина и Свердлова будут выступать под флагами Армении, Палестины и Великобритании соответственно.
Согласно информации с сайта FEI, Минина не участвовала в соревнованиях на территории России с 2016 года и до февраля 2022 года выступала на турнирах, проходивших в Катаре и ОАЭ. Свердлова до февраля 2022 года на протяжении нескольких лет также заявлялась только на зарубежные старты – в Португалии, Великобритании и Испании.
Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) в свою очередь единогласно проголосовало за исключение троих спортсменок из состава зарегистрированных спортсменов ФКСР по их заявлению.
Если у девушек есть спонсор и живут они не в России, то всё логично.