Три российских представительницы конного спорта будут выступать за Великобританию, Армению и Палестину

Россиянки Екатерина Дубровина, Елизавета Минина и Алина Свердлова, выступающие в конном спорте, решили сменить спортивное гражданство.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международной федерации конного спорта (FEI).

Дубровина, Минина и Свердлова будут выступать под флагами Армении, Палестины и Великобритании соответственно.

Согласно информации с сайта FEI, Минина не участвовала в соревнованиях на территории России с 2016 года и до февраля 2022 года выступала на турнирах, проходивших в Катаре и ОАЭ. Свердлова до февраля 2022 года на протяжении нескольких лет также заявлялась только на зарубежные старты – в Португалии, Великобритании и Испании.

Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) в свою очередь единогласно проголосовало за исключение троих спортсменок из состава зарегистрированных спортсменов ФКСР по их заявлению.