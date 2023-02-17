Спортсменка-конник Мария Маденова перешла из сборной России в команду Палестины

Мария Маденова, спортсменка-конник, специализирующаяся в конкуре, перешла из сборной России в команду Палестины.

Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации конного спорта (FEI).

«FEI официально одобрила заявку Марии Маденовой на получение спортивного гражданства Палестины 31 января 2023 года.

Изменение спортивного гражданства вступает в силу немедленно и применяется в соответствии со статьей 119 общего регламента FEI, а также подпадает под действие статьи 606.1.4 регламента FEI по конному спорту на Олимпийских играх», – заявили в организации.

Маденовой 26 лет, она является мастером спорта международного класса.

В 2022 российское гражданство на палестинское еще три конника: Владимир Туганов, Егор Щибрик и Александра Максакова. Все эти спортсмены, как и Маденова, постоянно живут и тренируются за границей.