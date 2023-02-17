Спортсменка-конник Мария Маденова перешла из сборной России в команду Палестины

Теги сборная России конкур FEI ТАСС Татьяна Костерина сборная Палестины Мария Маденова Конный спорт

Мария Маденова, спортсменка-конник, специализирующаяся в конкуре, перешла из сборной России в команду Палестины. 

Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации конного спорта (FEI).

«FEI официально одобрила заявку Марии Маденовой на получение спортивного гражданства Палестины 31 января 2023 года.

Изменение спортивного гражданства вступает в силу немедленно и применяется в соответствии со статьей 119 общего регламента FEI, а также подпадает под действие статьи 606.1.4 регламента FEI по конному спорту на Олимпийских играх», – заявили в организации. 

Маденовой 26 лет, она является мастером спорта международного класса. 

В 2022 российское гражданство на палестинское еще три конника: Владимир Туганов, Егор Щибрик и Александра Максакова. Все эти спортсмены, как и Маденова, постоянно живут и тренируются за границей.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
banchik1
Хорошо еще, что не Эритреи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий