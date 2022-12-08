Участница Олимпиады-2020 россиянка Александра Максакова будет выступать за Палестину

Россиянка Александра Максакова, выступающая в выездке, сменила спортивное гражданство.

На международных соревнованиях она будет представлять Палестину. Ранее в сборную этой страны перешел ее муж Егор Щибрик, специализирующийся на конкуре. Пара проживает в Нидерландах.

Максакова в составе сборной России выступала на Олимпиаде-2020 в Токио. В командных соревнованиях по выездке она заняла 12-е место, в личном турнире стала 53-й.