Участница Олимпиады-2020 россиянка Александра Максакова будет выступать за Палестину

Теги сборная России Спорт-Экспресс выездка Александра Максакова Конный спорт

Россиянка Александра Максакова, выступающая в выездке, сменила спортивное гражданство.

На международных соревнованиях она будет представлять Палестину. Ранее в сборную этой страны перешел ее муж Егор Щибрик, специализирующийся на конкуре. Пара проживает в Нидерландах.

Максакова в составе сборной России выступала на Олимпиаде-2020 в Токио. В командных соревнованиях по выездке она заняла 12-е место, в личном турнире стала 53-й.

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