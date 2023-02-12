61-летний спортсмен-конник Владимир Туганов перешел из сборной России в команду Палестины

Теги сборная России Владимир Туганов конкур ФКСР ТАСС сборная Палестины Конный спорт

Спортсмен-конник Владимир Туганов перешел из сборной России в команду Палестины, сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта России (ФКСР). 

Туганову 61 год, он представлял Россию на двух Олимпиадах — в Афинах и Лондоне.

«В конце 2022 года мастер спорта международного класса Владимир Туганов сменил российское спортивное гражданство на палестинское, переход выполнен в рамках всех формальных процедур, необходимых для этого.

Соблюдая установленные правила, Владимир Петрович подал официальные заявления по освобождению его от всех официальных постов, занимаемых в национальной федерации.

О причинах выбора Палестины в качестве страны, за которую он будет выступать, лучше спросить самого всадника.

Безусловно, уход каждого спортсмена сборной является серьезной потерей для страны. Однако в условиях, когда участие наших спортсменов в международных соревнованиях запрещено, мы понимаем и принимаем выбор каждого из них», — заявили в ФКСР.

Туганов являлся вице-президентом ФКСР, свою деятельность в организации он прекратил.  

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2 комментария

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Pertinax Gandi
Пожилой человек. Решил закончить жизнь на Земле Обетованной.
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andrej shabanov
О, ещё один "патриот" Палестины...
Следом за Щибриком и Максаковой...
Нашёл кого представлять...
ПОСЛЕ ДВУХ ОЛИМПИАД ОТ РОССИИ... в 61 год, СЕРЬЁЗНО??????

У них мёдом намазано на этой Палестине???
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-2
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