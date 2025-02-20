Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Лагно разошлась миром с Асаубаевой, Горячкина сыграла вничью с Костенюк, другие результаты

Лагно сыграла вничью с Асаубаевой во втором туре этапа Гран-при ФИДЕ в Монако.

Гран-при ФИДЕ

Женщины

3-й этап

Монако

2-й тур

Александра Горячкина (Россия) – Александра Костенюк (Швейцария) – 0,5:0,5

Тань Чжунъи (Китай) – Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) – 0,5:0,5

Хампи Конеру (Индия) – Элизабет Петц (Германия) – 0,5:0,5

Сарасадат Хадемальшарьех (Испания) – Харика Дронавалли (Индия) – 1:0

Екатерина Лагно (Россия) – Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 0,5:0,5

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

Турнирное положение: Лагно, Монгонтуул, Конеру, Хадемальшарьех – по 1,5, Асаубаева, Петц, Тань – по 1, Костенюк, Горячкина – по 0,5, Харика – 0.