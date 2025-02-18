Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Лагно победила Горячкину, Тань Чжунъи сыграла вничью с Петц, другие результаты

Лагно обыграла Горячкину в первом туре третьего этапа женского Гран-при ФИДЕ.

Гран-при ФИДЕ

Женщины

3-й этап

Монако

1-й тур

Екатерина Лагно (Россия) – Александра Горячкина (Россия) – 1:0

Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Сарасадат Хадемальшарьех (Испания) – 0,5:0,5

Харика Дронавалли (Индия) – Хампи Конеру (Индия) – 0:1

Элизабет Петц (Германия) – Тань Чжунъи (Китай) – 0,5:0,5

Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) – Александра Костенюк (Швейцария) – 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.