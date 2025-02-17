Шипов об участии Раппорта в турнире в России: «Спасибо Рихарду за то, что он проявил здравомыслие, не идет в русле политических потоков»

Шипов заявил, что венгерский шахматист Раппорт проявил здравомыслие, согласившись играть в России.

Федерация шахмат России ранее объявила об участии Рихарда Раппорта в турнире «Аэрофлот опен», который пройдет с 28 февраля по 7 марта в Москве.

«Отдельное спасибо Раппорту за то, что он проявил здравомыслие, что не идет в русле политических потоков. Конечно, участие таких шахматистов придает турниру вес, значимость. Хотелось бы, чтобы его примеру последовали другие», – сказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.