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Шипов об участии Раппорта в турнире в России: «Спасибо Рихарду за то, что он проявил здравомыслие, не идет в русле политических потоков»

Шипов заявил, что венгерский шахматист Раппорт проявил здравомыслие, согласившись играть в России.

Федерация шахмат России ранее объявила об участии Рихарда Раппорта в турнире «Аэрофлот опен», который пройдет с 28 февраля по 7 марта в Москве.

«Отдельное спасибо Раппорту за то, что он проявил здравомыслие, что не идет в русле политических потоков. Конечно, участие таких шахматистов придает турниру вес, значимость. Хотелось бы, чтобы его примеру последовали другие», – сказал международный гроссмейстер Сергей Шипов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
Рихард Раппорт
logoСергей Шипов
Аэрофлот-опен
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