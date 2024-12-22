Ян Непомнящий проиграл Магнусу Карлсену в финале турнира Champions Chess Tour
Ян Непомнящий уступил Карлсену в финале Champions Chess Tour.
Решающий матч был сыгран в формате рапида. Норвежский гроссмейстер одержал победу со счетом 4:1 и выиграл турнир.
Третье место разделили Алиреза Фируджа и Максим Вашье-Лаграв. В полуфинале Фируджа проиграл Непомнящему, а Вашье-Лаграв – Карлсену.
Champions Chess Tour – серия из восьми онлайн-турниров по шахматам с участием сильнейших мастеров мира, проходящая в течение сезона и завершающаяся очным итоговым турниром.
Общий призовой фонд соревнований составляет 500 тысяч долларов, из которых победителю достается 200.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем