Ян Непомнящий проиграл Магнусу Карлсену в финале турнира Champions Chess Tour

Ян Непомнящий уступил Карлсену в финале Champions Chess Tour.

Решающий матч был сыгран в формате рапида. Норвежский гроссмейстер одержал победу со счетом 4:1 и выиграл турнир.

Третье место разделили Алиреза Фируджа и Максим Вашье-Лаграв . В полуфинале Фируджа проиграл Непомнящему, а Вашье-Лаграв – Карлсену .

Champions Chess Tour – серия из восьми онлайн-турниров по шахматам с участием сильнейших мастеров мира, проходящая в течение сезона и завершающаяся очным итоговым турниром.

Общий призовой фонд соревнований составляет 500 тысяч долларов, из которых победителю достается 200.