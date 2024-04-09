Ян Непомнящий о матче за корону-2023: «После первых партий я переживал за Дина. Но в спорте эмпатию нужно оставлять на потом»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Дин Лижэнь Шахматы

Ян Непомнящий вспомнил, как сложился матч за шахматную корону против Дина Лижэня.

«Во время матча с Дином Лижэнем я был гораздо более спокоен с точки зрения каких-то серьезных изменений в моей повседневной жизни. Я готовился, но в жизни ничего кардинально не менял. Я думал: окей, лучше не торопиться, у меня есть опыт. Я старался не повторять ошибок прошлого матча. Но, конечно, есть ошибки, которые выскакивают всегда.

После пары первых партий я переживал за Дина. Ведь могут появиться чувства вроде эмпатии, но в спорте это нужно оставлять на потом. Его английский не так хорош, а эта фотография, где он сидит в куртке…

Не скажу, что я такой уж открытый человек и сочувствую всем, но он правда выглядел не очень хорошо. В тот момент он был далек от своего пика.

В одной игре легче играть на победу – в теннисе ты играешь 3-5 часов. А в шахматах ты сначала живешь с этим несколько месяцев, а потом у тебя еще месяц на игру – между церемонией открытия и заключительным матчам проходит три недели. Так что это большое испытание. Например, когда твой соперник в боксе близок к нокдауну, лучше его добить, а не ждать, пока он обретет уверенность в себе.

В середине матча Дин выглядел блестяще – до той партии, которую он проиграл. Мне кажется, это выбило его из колеи. И у меня было много шансов дожать его, но к этому времени меня накрыло напряжение. И было непросто – я не был уверен, что должен играть на победу в каждой партии, думал, что нужно идти по более простому пути – на ничью», – сказал Непомнящий в интервью на ютуб-канале GothamChess.

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