Ян Непомнящий о матче за корону-2023: «После первых партий я переживал за Дина. Но в спорте эмпатию нужно оставлять на потом»

Ян Непомнящий вспомнил, как сложился матч за шахматную корону против Дина Лижэня.

«Во время матча с я был гораздо более спокоен с точки зрения каких-то серьезных изменений в моей повседневной жизни. Я готовился, но в жизни ничего кардинально не менял. Я думал: окей, лучше не торопиться, у меня есть опыт. Я старался не повторять ошибок прошлого матча. Но, конечно, есть ошибки, которые выскакивают всегда.

После пары первых партий я переживал за Дина. Ведь могут появиться чувства вроде эмпатии, но в спорте это нужно оставлять на потом. Его английский не так хорош, а эта фотография, где он сидит в куртке…

Не скажу, что я такой уж открытый человек и сочувствую всем, но он правда выглядел не очень хорошо. В тот момент он был далек от своего пика.

В одной игре легче играть на победу – в теннисе ты играешь 3-5 часов. А в шахматах ты сначала живешь с этим несколько месяцев, а потом у тебя еще месяц на игру – между церемонией открытия и заключительным матчам проходит три недели. Так что это большое испытание. Например, когда твой соперник в боксе близок к нокдауну, лучше его добить, а не ждать, пока он обретет уверенность в себе.

В середине матча Дин выглядел блестяще – до той партии, которую он проиграл. Мне кажется, это выбило его из колеи. И у меня было много шансов дожать его, но к этому времени меня накрыло напряжение. И было непросто – я не был уверен, что должен играть на победу в каждой партии, думал, что нужно идти по более простому пути – на ничью», – сказал Непомнящий в интервью на ютуб-канале GothamChess.

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