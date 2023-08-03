Четырнадцать французских шахматисток заявили, что подвергались сексуальным домогательствам

Теги сборная Франции жен Шахматы

Четырнадцать французских шахматисток рассказали, что стали жертвами домогательств.

Шахматистки опубликовали открытое письмо. Его подписали Анаэль Афрауи, Соленн Афрауи, Наташа Бенмесбах, Матильда Шуази, Матильда Конжиу, Елена Дестич, Дельфина Гра, Митра Хеджазипур, Йоша Иглесиас, Ноэми Клипер, Изабель Малассань, Марго Мораккини, Андреа Навротеску, Элиза Томаси.

«Мы убеждены, что эти домогательства и нападения по-прежнему являются одной из главных причин, по которой женщины и молодые девушки, особенно в подростковом возрасте, перестают играть в шахматы.

Столкнувшись с этими актами насилия, мы слишком долго хранили молчание. Однако хранить молчание – значит нести бремя стыда в одиночку. Поиск слов и смелости высказаться может занять время, но мы верим, что это необходимо и исцеляет.

Сегодня мы выступаем открыто и призываем всех женщин-игроков осудить насилие, которому они подверглись, чтобы страх и чувство вины сменили друг друга. Чтобы преступники больше не могли действовать безнаказанно. Чтобы поддерживающие их игроки, тренеры, арбитры, менеджеры и родители знали о масштабах проблемы и могли быть частью решения.

Ваша бдительность, поддержка и твердость необходимы», – говорится в письме. 

8 комментариев

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Кто домогался-то?
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Ответ Михаил Опякин
Кто домогался-то?
Пятнадцатая
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А беспорядки в городах будут? Или там все белые были?
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Когда такие обращения поступают от фигуристок, гимнасток, синхронисток - можно понять и поверить. Но шахматистки??......
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четырнадцать шахматисток и восемьдесят сами знаете сколько шахматистов
(извините)
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Не раскрыт вопрос того, кто именно трогал их фигуры
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Зная текущие тенденции , обвинят Карякина.
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Ответ Михаил Опякин
Кто домогался-то?
Шахматисты.
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