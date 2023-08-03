Четырнадцать французских шахматисток заявили, что подвергались сексуальным домогательствам

Четырнадцать французских шахматисток рассказали, что стали жертвами домогательств.

Шахматистки опубликовали открытое письмо. Его подписали Анаэль Афрауи, Соленн Афрауи, Наташа Бенмесбах, Матильда Шуази, Матильда Конжиу, Елена Дестич, Дельфина Гра, Митра Хеджазипур, Йоша Иглесиас, Ноэми Клипер, Изабель Малассань, Марго Мораккини, Андреа Навротеску, Элиза Томаси.

«Мы убеждены, что эти домогательства и нападения по-прежнему являются одной из главных причин, по которой женщины и молодые девушки, особенно в подростковом возрасте, перестают играть в шахматы.

Столкнувшись с этими актами насилия, мы слишком долго хранили молчание. Однако хранить молчание – значит нести бремя стыда в одиночку. Поиск слов и смелости высказаться может занять время, но мы верим, что это необходимо и исцеляет.

Сегодня мы выступаем открыто и призываем всех женщин-игроков осудить насилие, которому они подверглись, чтобы страх и чувство вины сменили друг друга. Чтобы преступники больше не могли действовать безнаказанно. Чтобы поддерживающие их игроки, тренеры, арбитры, менеджеры и родители знали о масштабах проблемы и могли быть частью решения.

Ваша бдительность, поддержка и твердость необходимы», – говорится в письме.