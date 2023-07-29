Александр Грищук: «Российских шахматистов сейчас не приглашают играть за границей. Стало в десять раз сложнее попасть на международный турнир»

Грищук рассказал, что российским шахматистам сложно попасть на международные турниры.

– Александр, у вас высокий рейтинг, но вы нечасто играете за границей. Не приглашают или отказываетесь?

– Россиян сейчас особенно никуда и не приглашают. Одно дело, когда Ян Непомнящий выиграл два турнира претендентов подряд, – да, он супервыдающийся гроссмейстер. И другое, когда ты находишься в общей массе, таких сейчас нечасто зовут играть за рубежом.

– Но вы же не находитесь в общей массе, вы ведь входите в топ-20?

– Уже отношусь, честно говоря.

– Еще до начала СВО я разговаривал с Даниилом Дубовым, и он сказал, что россиянам тяжело пробиться на международные турниры, потому что нас не очень-то там хотят видеть.

– Если он сказал так примерно полтора года назад, то с тех пор нам стало в десять раз сложнее. Для этого, условно говоря, ты должен выиграть пару турниров претендентов подряд.

– Нечастое участие в соревнованиях за рубежом не ударило по вашему финансовому состоянию?

– Может быть, не по состоянию, но по заработкам сильно ударило. Они упали раза в два точно.

– Комментаторство хорошо оплачивается?

– Да, причем я в основном комментирую на российскую аудиторию. В последнее время вообще происходят интересные процессы. В самих шахматах денег больше особо не стало, а в околошахматных делах их количество выросло просто в разы.

И если стремиться к максимальному заработку, то, исключая пять-десять ведущих игроков мира, выгоднее заниматься именно околошахматной деятельностью – комментировать, тренировать и так далее, – сказал шахматист.