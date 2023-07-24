В Петербурге задержан подозреваемый в избиении шахматного судьи, который лишился мочки уха
В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в избиении шахматного судьи, который лишился мочки уха в ходе инцидента.
Ранее РИА Новости сообщило, что на прошлой неделе арбитра Сергея Видякина доставили в больницу из шахматного клуба на улице Чайковского со «множественными травмами головы и тела и частичной ампутацией мочки уха».
Региональная полиция установила, что конфликт возник между потерпевшим и его коллегой после совместного распития спиртного. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
По словам председателя судейской коллегии Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга Ольги Стяжкиной, в организации дадут соответствующую оценку инциденту.
«Когда мы получим материалы судебного дела, тогда, соответственно, и будет дана какая-то правовая оценка происшедшему. Пока дело находится в уголовной плоскости, и сначала должна быть дана правовая оценка тому, что произошло. Фамилии этих людей я не буду афишировать. Пока всё не будет оглашено в судебном порядке, мы не можем как-то комментировать эту ситуацию», – сказала Стяжкина.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что полиция отрабатывала несколько версий – по одной из них к избиению может быть причастен директор шахматного клуба «Петровская ладья».
Видякин попросил у Волкова повышения в должности, но тот отказал. А дальше преподаватель толкает президента, тот вдруг хватается за шахматную доску и начинать бить в ответ. Последствия — на распространяющемся в сети видео.
На кадрах медики перевязывают голову мужчине, который лежит на полу. Вся его спина в синяках, на стенах и полу кровь, рядом стоит окровавленная шахматная доска. Бывавшие в клубе подтвердили «Фонтанке», что видео снято в «Петровской ладье».
63-летний Видякин сейчас в Мариинской больнице. У него полный спектр травм головы, груди, туловища: гематомы, ушибы, вплоть до ампутации уха. И острое отравление этанолом. Состояние тяжелое.
Президент «Петровской ладьи» Александр Волков задержан, возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Питерская атмосфера. Даже странно, что не расчленили кого-нибудь в конце праздника.