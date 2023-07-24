В Петербурге задержан подозреваемый в избиении шахматного судьи, который лишился мочки уха

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в избиении шахматного судьи, который лишился мочки уха в ходе инцидента.

Ранее РИА Новости сообщило, что на прошлой неделе арбитра Сергея Видякина доставили в больницу из шахматного клуба на улице Чайковского со «множественными травмами головы и тела и частичной ампутацией мочки уха».

Региональная полиция установила, что конфликт возник между потерпевшим и его коллегой после совместного распития спиртного. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

По словам председателя судейской коллегии Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга Ольги Стяжкиной, в организации дадут соответствующую оценку инциденту.

«Когда мы получим материалы судебного дела, тогда, соответственно, и будет дана какая-то правовая оценка происшедшему. Пока дело находится в уголовной плоскости, и сначала должна быть дана правовая оценка тому, что произошло. Фамилии этих людей я не буду афишировать. Пока всё не будет оглашено в судебном порядке, мы не можем как-то комментировать эту ситуацию», – сказала Стяжкина.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что полиция отрабатывала несколько версий – по одной из них к избиению может быть причастен директор шахматного клуба «Петровская ладья».