Шипов о турнире Grand Chess Tour в Бухаресте: «Не считаю Непомнящего и Дин Лижэня фаворитами. Восстановиться за такой короткий срок очень сложно»

Сергей Шипов заявил, что не считает Непомнящего и Дин Лижэня фаворитами турнира в Бухаресте.

Сегодня стартовал первый из турниров серии . Непомнящий и Дин примут в нем участие.

«Я не жду многого от Яна и Дин Лижэня, потому что играть в нормальные шахматы после такого напряженного матча очень тяжело.

Может, у Яна остались азарт, нереализованные амбиции, желание что-то изменить. Это возможность отыграться на других и Дин Лижэне. Конечно, то разочарование, которое все мы испытали 30 апреля, никуда не убрать, но Ян может показать, что не все так плохо.

Не считаю Непомнящего и Дин Лижэня фаворитами, потому что восстановиться после напряженного матча за такой короткий срок очень сложно.

К тому же у соперников теперь будет особый настрой на китайского товарища, он надел на себя корону, теперь все захотят обыграть чемпиона мира, и ему непросто будет отбиваться от соперников.

Удивительно, что Ян и Дин Лижэнь заранее записались на этот турнир, зная, что их ждет трудный матч, но серия турниров длится долго, она довольно прибыльная, поэтому отказываться было неудобно», – сказал .

Хватит травить Непомнящего! Он прекрасный шахматист, здорово играл с Дином и все еще достоин короны