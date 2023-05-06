Шипов о турнире Grand Chess Tour в Бухаресте: «Не считаю Непомнящего и Дин Лижэня фаворитами. Восстановиться за такой короткий срок очень сложно»

Теги Ян Непомнящий Сергей Шипов Лижэнь Дин Grand Chess Tour Шахматы

Сергей Шипов заявил, что не считает Непомнящего и Дин Лижэня фаворитами турнира в Бухаресте.

Сегодня стартовал первый из турниров серии Grand Chess Tour. Непомнящий и Дин примут в нем участие. 

«Я не жду многого от Яна и Дин Лижэня, потому что играть в нормальные шахматы после такого напряженного матча очень тяжело.

Может, у Яна остались азарт, нереализованные амбиции, желание что-то изменить. Это возможность отыграться на других и Дин Лижэне. Конечно, то разочарование, которое все мы испытали 30 апреля, никуда не убрать, но Ян может показать, что не все так плохо.

Не считаю Непомнящего и Дин Лижэня фаворитами, потому что восстановиться после напряженного матча за такой короткий срок очень сложно.

К тому же у соперников теперь будет особый настрой на китайского товарища, он надел на себя корону, теперь все захотят обыграть чемпиона мира, и ему непросто будет отбиваться от соперников.

Удивительно, что Ян и Дин Лижэнь заранее записались на этот турнир, зная, что их ждет трудный матч, но серия турниров длится долго, она довольно прибыльная, поэтому отказываться было неудобно», – сказал Шипов

Хватит травить Непомнящего! Он прекрасный шахматист, здорово играл с Дином и все еще достоин короны

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