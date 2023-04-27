Дин Лижэнь: «Позиция была ничейной. Не думаю, что я мог сыграть лучше»
Дин Лижэнь высказался о ходе 13-й партии матча за шахматную корону.
Россиянин Ян Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью. Счет после тринадцати партий равный – 6,5:6,5.
«Думаю, что позиция была ничейной.
Не думаю, что я мог лучше сыграть в этой позиции, даже если бы партия была не 13-й, а в самом начале нашего матча», – сказал китайский гроссмейстер.
🤷♂️ Непомнящий упустил победу и позволил Дину сравнять счет в матче за корону. Это нервный срыв?
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