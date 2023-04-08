Артемьев о матче Непомнящий – Лижэнь: «Ожидаю много интересных партий. Важно, кто выиграет первым»

Владислав Артемьев рассказал о возможном ходе матча между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем

С 9 апреля по 1 мая в Астане Непомнящий и Лижэнь сыграют за звание чемпиона мира по шахматам.

«Безусловно, буду следить за матчем и смотреть его. Ожидаю много интересных, сложных партий.

Опыт предыдущего матча на первенство мира показал, что всего одна партия может оказать огромное влияние. В этом матче, на мой взгляд, будут результативные партии, и важно, кто выиграет первым.

Вряд ли на длинной дистанции имеет серьезное значение, кто начинает белыми. Думаю, что это может дать преимущество Яну только в случае победы или если он создаст Дин Лижэню большие трудности», – сказал Артемьев, российский гроссмейстер.

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