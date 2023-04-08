Дворкович о матче Непомнящий – Лижэнь: «Событие, которое должно стать флагманским соревнованием для всего мира»

Глава ФИДЕ считает матч между Непомнящим и Лижэнем «флагманским для всего мира»

С 9 апреля по 1 мая в Астане пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Это событие, которого мы долго ждали, и оно должно стать флагманским соревнованием для всего мира. После матча за корону у нас появится новый чемпион мира.

Намечены 14 партий, и они все состоятся, если кто‑то из шахматистов не наберет более 7 очков. Уверен, что гроссмейстеры продемонстрируют лучшие качества», – заявил Аркадий Дворкович, возглавляющий Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).

– Вчера участники матча были представлены интересным образом. Ян – из «страны медведя», а Дин – из «страны дракона». Кто придумал?

– Да, это было немножко странно. Идея не наша. Ролик делали профессиональные киношники. Они и придумали. Мы не вмешивались в их работу.

– Как думаете, мог бы так в будущем называться фильм про противостояние Непомнящего и Дин Лижэня?

– После матча посмотрим. Ян же сказал, что в плохие дни как обезьяна играет.

– А вообще можно ли их противостояние сравнить с каким‑то?

– Невозможно. Китайский шахматист первый раз за корону сражается. Аналогов точно нет, – отметил Дворкович.

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