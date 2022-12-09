Анатолий Карпов вернется к работе со следующей недели

12-й чемпион мира по шахматам рассказал, что вернется к работе со следующей недели.

В конце октября Карпова госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. В середине ноября гроссмейстера выписали.

«Сегодня закрыли бюллетень после больницы. С понедельника надо выходить на работу», – заявил Карпов.

Также Карпов рассказал, что в будущем может рассмотреть работу с , который выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации шахмат России.

«Что касается работы с Сергеем Карякиным, то это вопрос будущего. Моя деятельность не очень зависит от официальных позиций .

Я занимаюсь образованием шахмат в школах России без предложений, но нынешнее руководство ФШР ни разу не спросило меня, нужна ли какая-то помощь.

Конечно, Карякин будет спрашивать об этом, учитывая, что он сам создает школы. Кроме того, нынешнее руководство вообще не занимается защитой интересов российских шахмат», – заявил Карпов.