Гран-при ФИДЕ. 3-й этап. Полуфинал. Накамура сыграет с Мамедьяровым, Со против Табатабаи

1 апреля пройдут партии тай-брейка полуфинала этапа Гран-при ФИДЕ в Берлине. Хикару Накамура сыграет с Шахрияром Мамедьяровым, Уэсли Со против Амина Табатабаи.
Гран-при ФИДЕ
3-й этап
Берлин, Германия
1/2 финала
Тай-брейк
Начало партий – 16.00 по московскому времени.
Хикару Накамура (США) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)
Уэсли Со (США) – Амин Табатабаи (Иран)
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. В случае ничьей разыгрывается тай-брейк из двух партий с контролем 15 минут и добавлением 10 секунд на ход.