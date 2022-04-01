Гран-при ФИДЕ. 3-й этап. Полуфинал. Накамура сыграет с Мамедьяровым, Со против Табатабаи

1 апреля пройдут партии тай-брейка полуфинала этапа Гран-при ФИДЕ в Берлине. Хикару Накамура сыграет с Шахрияром Мамедьяровым, Уэсли Со против Амина Табатабаи.

Гран-при ФИДЕ

3-й этап

Берлин, Германия

1/2 финала

Тай-брейк

Начало партий – 16.00 по московскому времени.

Хикару Накамура (США) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)

Уэсли Со (США) – Амин Табатабаи (Иран)

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. В случае ничьей разыгрывается тай-брейк из двух партий с контролем 15 минут и добавлением 10 секунд на ход.