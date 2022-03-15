Раппорт обыграл Андрейкина и стал победителем этапа Гран-при ФИДЕ в Белграде

Венгерский гроссмейстер Рихард Раппорт одержал победу на втором этапе Гран-при ФИДЕ в Белграде.

Первый этап серии ранее выиграл американец Хикару Накамура.

Гран-при ФИДЕ

2-й этап

Белград, Сербия

Финал

Рихард Раппорт (Венгрия) – Дмитрий Андрейкин (Россия) – 1:0

Общий счет после двух партий: 1,5:0,5

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход. Серия Гран-при состоит из трех этапов, по итогам которых два лучших шахматиста в общем зачете получат право сыграть на турнире претендентов.