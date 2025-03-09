Уайт – о новом боксерском промоушене: «Хочу подбирать соперников, как в UFC – лучшие возможные бои, начиная от первого поединка карда и до главного события»

Дана Уайт хочет использовать систему UFC в новой боксерской лиге.

«Хочу подбирать соперников, как мы это делаем в UFC. Лучшие возможные бои, начиная от первого поединка карда и до главного события. Напоминаю, что я зарабатываю на продаже чертовски крутого зрелища. Надеюсь, что вы получите три-четыре таких момента субботним вечером», – заявил глава UFC Дана Уайт .

Ранее стало известно, что Уайт подписал соглашение о запуске промоушена с председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейхом .

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