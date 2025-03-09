Уайт – о новом боксерском промоушене: «Хочу подбирать соперников, как в UFC – лучшие возможные бои, начиная от первого поединка карда и до главного события»
Дана Уайт хочет использовать систему UFC в новой боксерской лиге.
«Хочу подбирать соперников, как мы это делаем в UFC. Лучшие возможные бои, начиная от первого поединка карда и до главного события. Напоминаю, что я зарабатываю на продаже чертовски крутого зрелища. Надеюсь, что вы получите три-четыре таких момента субботним вечером», – заявил глава UFC Дана Уайт.
Ранее стало известно, что Уайт подписал соглашение о запуске промоушена с председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейхом.
Уайт – о новой боксерской лиге: «Вы никогда не увидите там бойцов ММА»
Уайт – о немедленном реванше Перейры и Анкалаева: «Это возможно»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости