Диего Лопес и Яир Родригес возглавят турнир UFC Fight Night 256 (Home of Fight)
Бой Диего Лопеса и Яира Родригеса состоится в марте-2025 в Мексике.
Как сообщает журналист Home of Fight Джейк Ноукер, поединок Диего Лопеса и Яира Родригеса возглавит турнир UFC Fight Night 256, который пройдет 30 марта в Мехико (Мексика).
Лопес в сентябре-2024 победил Брайана Ортегу, Родригес в феврале-2024 проиграл Ортеге.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Джейка Ноукера
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