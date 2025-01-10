Диего Лопес и Яир Родригес возглавят турнир UFC Fight Night 256 (Home of Fight)

Бой Диего Лопеса и Яира Родригеса состоится в марте-2025 в Мексике.

Как сообщает журналист Home of Fight Джейк Ноукер, поединок Диего Лопеса и Яира Родригеса возглавит турнир UFC Fight Night 256, который пройдет 30 марта в Мехико (Мексика). Лопес в сентябре-2024 победил Брайана Ортегу, Родригес в феврале-2024 проиграл Ортеге. Кормье ожидает, что Топурия станет новой глобальной звездой ММА: «Ему придется тащить Евлоева и Лопеса к большим цифрам»