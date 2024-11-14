Магомед Анкалаев – о Томе Аспиналле: «Настоящий чемпион»
Магомед Анкалаев уважительно высказался о Томе Аспиналле.
«Аспиналл – настоящий чемпион», – прокомментировал в соцсетях фото Тома Аспиналла с поясом временного чемпиона UFC Магомед Анкалаев.
Аспиналл ответил Джонсу, который упрекнул Тома в нехватке чемпионских боев: «Вот в чем загвоздка: Джон – чемпион, который не дерется со мной»
Джонс объяснил, почему хочет драться с Перейрой, а не Аспиналлом: «Том – никто, а Алекс добавит мне наследия»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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