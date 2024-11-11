Джонс – о видео, где Миочич называет его сукой: «Ты пожалеешь об этом. Спарринги с темнокожими бойцами, чтобы подражать мне, тебе не помогут»

Джон Джонс жестко отреагировал на оскорбление со стороны Стипе Миочича.

«Ты назвал меня сукой, Стипе. У нас не должно было быть неуважения. Ты пожалеешь об этом.

Спарринги с темнокожими бойцами, чтобы подражать мне, не помогут тебе, Стипе. И тебе не следовало называть меня сукой, это было лишним. Давай поиграем», – отреагировал чемпион UFC Джон Джонс на реакцию Миочича на его бой с Сирилом Ганом , где Стипе несколько раз назвал его сукой.

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