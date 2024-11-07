Об Исламе Махачеве снимают документальный фильм в Дагестане

Опубликованы кадры съемок документального фильма об Исламе Махачеве.

Ислам Махачев поучаствовал в съемках документального фильма о нем. Аккаунт Khabib.com опубликовал кадры, снятые в Дагестане: Махачев позирует для камер внутри октагона, установленного в горах под открытым небом.

В последний раз Махачев дрался летом-2024, когда задушил Дастина Порье. В январе-2025 Ислам подерется с Арманом Царукяном.

Ислам Махачев отправился в Кисловодск: «Зима, снег, Эльбрус»

Аник – о первом номере P4P UFC: «Ислам Махачев в каждый день недели»