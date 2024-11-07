Об Исламе Махачеве снимают документальный фильм в Дагестане
Опубликованы кадры съемок документального фильма об Исламе Махачеве.
Ислам Махачев поучаствовал в съемках документального фильма о нем. Аккаунт Khabib.com опубликовал кадры, снятые в Дагестане: Махачев позирует для камер внутри октагона, установленного в горах под открытым небом.
В последний раз Махачев дрался летом-2024, когда задушил Дастина Порье. В январе-2025 Ислам подерется с Арманом Царукяном.
Ислам Махачев отправился в Кисловодск: «Зима, снег, Эльбрус»
Аник – о первом номере P4P UFC: «Ислам Махачев в каждый день недели»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Khabib.com
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости