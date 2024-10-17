Вердум подозревает, что болен энцефалопатией: «Замечаю общие симптомы, включая раздражительность, гнев, беспокойство, бессонницу и потерю памяти»

Фабрисио Вердум беспокоится о своем состоянии здоровья.

«Во время выступлений в UFC я получил много сотрясений мозга. Боюсь, что за карьеру у меня набралось немало черепно-мозговых травм. Я замечаю общие симптомы энцефалопатии, включая раздражительность, гнев, беспокойство, бессонницу и потерю памяти», – признался экс-боец UFC Фабрисио Вердум .

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