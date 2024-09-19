Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
Фильм рассказывает о кулачных боях в России через главных героев индустрии и их культовые противостояния.
В первой серии вы узнаете, как на кулачку повлиял околофутбол, кто формировал кровавую культуру и стоял у ее истоков, как драки на песке и в подвалах сменили стадионы и селебрити на трибунах. И почему там так много грязи.
Герои первой серии:
Бойцы: Артур «АКАБ» Кулинский, Зелимхан «Пулеметчик» Дукаев, Артем Тарасов, Тимур «Архангел» Никулин, Валерий «Русский Молот» Мясников, Максим «Пулемет» Булахтин, Мариф «Пиранья» Пираев, Искандар «Шеф-повар» Зияев, Гаджи «Автомат» Наврузов, Владислав «Белаз» Ковалев;
Промоутеры: Эдуард Германский, Армен Гулян, Андрей Зайкин, Вячеслав Киселев;
А также спортивный журналист Алексей Сафонов и председатель федерации этноспорта России Анатолий Тедорадзе.
Режиссер и композитор фильма – Азар Страто.
Смотрите первую серию по ссылке.
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