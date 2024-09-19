Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России

Спортс’’ и United сняли фильм о кулачных боях в России – «Кулаки».

Фильм рассказывает о кулачных боях в России через главных героев индустрии и их культовые противостояния.

В первой серии вы узнаете, как на кулачку повлиял околофутбол, кто формировал кровавую культуру и стоял у ее истоков, как драки на песке и в подвалах сменили стадионы и селебрити на трибунах. И почему там так много грязи.

Герои первой серии:

Бойцы: Артур «АКАБ» Кулинский, Зелимхан «Пулеметчик» Дукаев, Артем Тарасов, Тимур «Архангел» Никулин, Валерий «Русский Молот» Мясников, Максим «Пулемет» Булахтин, Мариф «Пиранья» Пираев, Искандар «Шеф-повар» Зияев, Гаджи «Автомат» Наврузов, Владислав «Белаз» Ковалев;

Промоутеры: Эдуард Германский, Армен Гулян, Андрей Зайкин, Вячеслав Киселев;

А также спортивный журналист Алексей Сафонов и председатель федерации этноспорта России Анатолий Тедорадзе.

Режиссер и композитор фильма – Азар Страто.

Смотрите первую серию по ссылке .