Диего Лопес: «Я №3 в мире прямо сейчас»
Диего Лопес отреагировал на очередную победу в UFC.
«Я №3 в мире прямо сейчас», – написал в соцсетях боец UFC Диего Лопес.
Напомним, Лопес единогласным решением победил Брайана Ортегу на UFC 306. В рейтинге полулегкого дивизиона Диего занимает 13-е место.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Диего Лопеса
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