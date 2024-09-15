Шевченко дала интервью после боя с Грассо на четырех языках

Валентина Шевченко на четырех языках прокомментировала победу над Алексой Грассо.

Шевченко обратилась к фанатам на английском, затем на испанском, русском и тайском языках.

Напомним, Шевченко стала чемпионкой UFC в наилегчайшем дивизионе, победив единогласным решением судей Алексу Грассо .

Двалишвили и Шевченко вместе станцевали с чемпионскими поясами

Шевченко вернула пояс UFC! Победила в доминирующем стиле и обратилась к фанатам на четырех языках