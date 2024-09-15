Шевченко дала интервью после боя с Грассо на четырех языках
Валентина Шевченко на четырех языках прокомментировала победу над Алексой Грассо.
Шевченко обратилась к фанатам на английском, затем на испанском, русском и тайском языках.
Напомним, Шевченко стала чемпионкой UFC в наилегчайшем дивизионе, победив единогласным решением судей Алексу Грассо.
Двалишвили и Шевченко вместе станцевали с чемпионскими поясами
Шевченко вернула пояс UFC! Победила в доминирующем стиле и обратилась к фанатам на четырех языках
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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