Магомедов проиграл Миксу в титульнике Bellator раздельным решением судей в реванше

Теги легчайший вес MMA Bellator Магомед Магомедов Бокс/MMA/UFC

В Париже завершился турнир Bellator Champion Series, в главном событии которого прошел поединок за титул в легчайшем весе между Патчи Миксом (19-1) и Магомедом Магомедовым (20-3).

Магомедов проиграл раздельным решением судей (49-46, 47-48, 47-48).

Бойцы встречались в клетке 2022 году, тогда Микс победил удушением во втором раунде.

Магомед Магомедов: «Умар Нурмагомедов – сильнейший боец легчайшего веса UFC. Угроза для любого»

Магомед Магомедов: «У Забита незавершенное дело есть. Для него Волкановски – самый удобный соперник»

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ emsnv
Смотрел кто бой? Ибо странные оценки, один судья 4-1 дал получается
За уши вытянули, весь бой перебивал
+2
-1
+1
Смотрел кто бой? Ибо странные оценки, один судья 4-1 дал получается
+1
-1
0
держак, дыхалка и борьба у Микса прям супертоп, но как ему насчитали победу - не понятно, точнее понятно, типа действующий чемпион и всё такое... не медийному бойцу в таких случаях остаётся уповать только на досрочную победу
0
0
0
Какие то оценки странные
0
0
0
Ответ Amnau
За уши вытянули, весь бой перебивал
Нет, ну слушай, он вторым номером работал, да может был поточнее, но вообще не убедил, ни первый, ни второй. У Микса была инициатива, а Магомедову надо было уверенно выигрывать, оставлять на судей такой бой - это принимать риск, что не в твою сторону насчитают.
0
0
0
Ответ sfilatov13
держак, дыхалка и борьба у Микса прям супертоп, но как ему насчитали победу - не понятно, точнее понятно, типа действующий чемпион и всё такое... не медийному бойцу в таких случаях остаётся уповать только на досрочную победу
Супертоп борьба?) Один раз поймал на контратаке на удушку и все. Сколько попыток переводов Магомедов пресек?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий