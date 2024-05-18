Магомедов проиграл Миксу в титульнике Bellator раздельным решением судей в реванше

В Париже завершился турнир Bellator Champion Series, в главном событии которого прошел поединок за титул в легчайшем весе между Патчи Миксом (19-1) и Магомедом Магомедовым (20-3).

Магомедов проиграл раздельным решением судей (49-46, 47-48, 47-48).

Бойцы встречались в клетке 2022 году, тогда Микс победил удушением во втором раунде.

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