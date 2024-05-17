Взвешивание UFC Fight Night 241: Магомедов легче Алвеса, Мерфи тяжелее Барбозы

Теги UFC MMA Эдсон Барбоза Абус Магомедов Бокс/MMA/UFC

В ночь на 19 мая в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 241, в главном бою которого пройдет бой в полулегком весе между Эдсоном Барбозой и Лероном Мерфи.

За сутки до турнира бойцы приняли участие в традиционной процедуре взвешивания:

  • Эдсон Барбоза (66 кг) против Лерона Мерфи (66,22 кг);
  • Хаос Уильямс (77,11 кг) против Карлстона Харриса (76,88 кг);
  • Темба Горимбо (77,34 кг) против Рамиза Брахимаджа (77,34 кг);
  • Адриан Янез (61,69 кг) против Винисиуса Сальвадора (61,69 кг);
  • Луана Пиньеро против Анджелы Хилл (52,39 кг);
  • Абус Магомедов (84,14 кг) против Уорли Алвеса (84,37 кг).

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