Взвешивание UFC Fight Night 241: Магомедов легче Алвеса, Мерфи тяжелее Барбозы
В ночь на 19 мая в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 241, в главном бою которого пройдет бой в полулегком весе между Эдсоном Барбозой и Лероном Мерфи.
За сутки до турнира бойцы приняли участие в традиционной процедуре взвешивания:
- Эдсон Барбоза (66 кг) против Лерона Мерфи (66,22 кг);
- Хаос Уильямс (77,11 кг) против Карлстона Харриса (76,88 кг);
- Темба Горимбо (77,34 кг) против Рамиза Брахимаджа (77,34 кг);
- Адриан Янез (61,69 кг) против Винисиуса Сальвадора (61,69 кг);
- Луана Пиньеро против Анджелы Хилл (52,39 кг);
- Абус Магомедов (84,14 кг) против Уорли Алвеса (84,37 кг).