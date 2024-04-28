Впервые в истории UFC бой анонсировала женщина

На UFC Vegas 91 впервые в истории промоушена бой анонсировала женщина.

Это сделала Чарли Арнольт, вынужденно заменившая Джо Мартинеса, который плохо себя почувствовал во время турнира.

«Да. Я ДРОЖУ!! Какой это был опыт!! Это случилось! Какая классная ночь», – написала Арнольт в соцсетях.

Тем не менее, главное событие объявил Мартинес, вернувшийся к работе после медицинской помощи.

UFC Vegas 91: Перес нокаутировал Николау, Гуськов – Спэнна и другие бои

Роган сообщил, что Топурия отказался от реванша с Волкановски на турнире в Австралии: «Он верит, что может ставить условия»