Впервые в истории UFC бой анонсировала женщина

Теги UFC MMA UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

На UFC Vegas 91 впервые в истории промоушена бой анонсировала женщина.

Это сделала Чарли Арнольт, вынужденно заменившая Джо Мартинеса, который плохо себя почувствовал во время турнира.

«Да. Я ДРОЖУ!! Какой это был опыт!! Это случилось! Какая классная ночь», – написала Арнольт в соцсетях.

Тем не менее, главное событие объявил Мартинес, вернувшийся к работе после медицинской помощи.

UFC Vegas 91: Перес нокаутировал Николау, Гуськов – Спэнна и другие бои

Роган сообщил, что Топурия отказался от реванша с Волкановски на турнире в Австралии: «Он верит, что может ставить условия»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий