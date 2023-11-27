Гарсия против Дуарте: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь со 2 на 3 декабря в Хьюстоне (США) cостоится вечер бокса, который возглавит поединок в легком весе между Райаном Гарсией (23-1, 19 KO) и Оскаром Дуарте (26-1-1, 21 KO).

Основной кард турнира.

Райан Гарсия (23-1, 19 KO) – Оскар Дуарте (26-1-1, 21 KO);

Охара Дэвис (25-2, 18 KO) – Исмаэль Барросо (24-4-2, 22 KO);

Флойд Шофилд (15-0, 11 KO) – Риккардо Торрес (17-7-3, 12 KO);

Шейн Мосли (5-0, 2 KO) – Джошуа Конли (17-5-1, 11 KO);

Дариус Фулгхюм (8-0, 8 KO) – Пачино Хилл (8-4-1, 6 KO).

Где смотреть.

Официальной трансляции на территории РФ не будет. Турнир эксклюзивно покажет платформа DAZN. Начало в 05:00 по московскому времени.

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